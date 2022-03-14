Uluslararası politikanın nabzı Türkiye'de attı

Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı, Antalya Diplomasi Forumu ve İstanbul Arabuluculuk Konferansı ile art arda liderlerin ziyaretleri, Türkiye'yi dünyada diplomasinin nabzının attığı ülke konumuna getirdi.

AA muhabiri, Türkiye'de son 1 haftada yapılan etkinlikler ve görüşmeler ile bu görüşmelerden çıkan sonuçları derledi.

Haftanın ilk önemli görüşmesi, İsrail'in yıllar sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'ye ilk ziyaretiyle gerçekleşti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart'taki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelirken iki Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında ilişkileri daha da geliştirme sözü ön planda yer aldı.

Öte yandan geçen haftaya Antalya Diplomasi Forumu gündemiyle girilirken Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından iki ülke dışişleri bakanlarını da Antalya'da görüşmeye davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada iki bakanın da Antalya'da bir araya gelmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Bu açıklama, tüm dünya medyasının da gözünü Antalya'ya çevirdi.

Yerli ve yabancı yaklaşık 400 gazeteci, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında 10 Mart'ta düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını takip için Antalya'ya geldi.

Ayrıca bu toplantı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlattığı 24 Şubat'tan bu yana, bu seviyedeki ilk görüşme oldu. Türkiye toplantıda insani koridorların açık tutulması gerekliliğini vurguladı.

Erdoğan ve Aliyev Avrupa'nın enerji güvenliğini görüştü

Bu görüşmeyle aynı gün yine Antalya'da 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı başladı. Türkiye'nin arabuluculuğa dair farkındalığı artırmak için düzenlediği İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na liderler, siyasetçiler, diplomatlar, uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler olmak üzere 200'ün üzerinde kişi katıldı.

Filistin ve Kuveyt Dışişleri Bakanları konuşma yaptığı konferansa, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterleri ise video konferans yöntemiyle katıldı.

Yine 10 Mart'ta gerçekleşen bir diğer önemli görüşme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapıldı.

Ankara'da bir araya gelen iki Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, ikili ilişkiler ve iki ülke iş birliğinin Avrupa enerji güvenliğine katkısı ele alındı.

Antalya'da Erdoğan 11, Çavuşoğlu 67 ikili görüşme yaptı

Bu yıl "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla 11-13 Mart tarihlerinde gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ise 3 binden fazla kişi katıldı.

Toplamda 75 ülkeden katılımcının yer aldığı foruma 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt temsilcisi iştirak etti.

Bu katılımı "Dünyadaki devletlerin üçte birinden fazlası, yaklaşık yüzde 40'ı burada en üst düzeylerde temsil edildi." sözleriyle ifade eden Çavuşoğlu, forum süresince ikili görüşmelerde de bulundu.

Forumun açılış konuşmasını yapan Erdoğan 11, Çavuşoğlu ise 67 ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ayrıca Forum katılımcısı devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası örgüt temsilcileri de birbirleriyle çok sayıda görüşme yaptı.

Yunanistan ve Ermenistan'dan yapılan ziyaretlerde olumlu mesajlar verildi

ADF kapsamında gerçekleşen görüşmeler arasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan-Çavuşoğlu görüşmesi tüm medyanın ilgisini çekti.

Foruma katılacağını geçen hafta başında açıklayan Mirzoyan ile Çavuşoğlu arasındaki görüşmeyle ilgili iki taraf da olumlu açıklamalarda bulundu.

Bir diğer komşu ziyareti ise 13 Mart'ta yapıldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul'da Erdoğan'la buluşurken ikilinin görüşmesinden karşılıklı iletişim kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi, iş birliğini artırma ve pozitif gündeme odaklanma mesajları ön plana çıktı.

Erdoğan, bugün ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ağırlayacak. Bu ziyaret Scholz'un başbakan olduktan sonra Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.