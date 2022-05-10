  • BIST 2.482,05
  • Altın 911.257
  • Dolar 15.2355
  • Euro 16.0919
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çetenin elebaşı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uluslararası uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan çetenin elebaşı olduğu belirlenen şüphelinin 7 aylık çalışma sonucu İzmir'de yakalandığını bildirdi.
Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çetenin elebaşı yakalandı

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Ay grubu" olarak bilinen şüphelilerin yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda 7 ay süren çalışmanın ardından Balıkesir ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" ve "kasten öldürme" suçlarından arama kaydı bulunan elebaşı M.A. ile yanında bulunan bir kişi İzmir'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.A'nın elebaşı olduğu örgütün Ayvalık Maden Adası yakınlarında batan Vedat Reis-47 isimli tekneden 1 ton 900 kilogram skunk maddesinin denize yayılmasından ve Çanakkale’nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye10 Mayıs 2022 Salı 13:10
  • Kağıthane'de iskelede mahsur kalan işçiler vinçle kurtarıldı10 Mayıs 2022 Salı 13:09
  • Bursa’da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki projede sona gelindi10 Mayıs 2022 Salı 13:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtarma irademiz bakidir10 Mayıs 2022 Salı 13:03
  • THY yolcularına verdiği seyahat setlerini yeniledi10 Mayıs 2022 Salı 12:47
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da10 Mayıs 2022 Salı 12:47
  • Bursa'da zifte yapışan keçiyi itfaiye ekibi kurtardı10 Mayıs 2022 Salı 12:46
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama10 Mayıs 2022 Salı 12:45
  • Türkiye, savaş mağduru Ukraynalı çocuklara yuva oldu10 Mayıs 2022 Salı 11:54
  • Nisanda yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 57 azaldı10 Mayıs 2022 Salı 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti