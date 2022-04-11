Ümit Özdağ "adayımız" demişti, Mansur Yavaş'tan cevap

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki isim görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. Yavaş, Özdağ'ın adaylıkla ilgili sözleri hakkında, "Açıklamalar rızamın dışında" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki isim görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

"AÇIKLAMALAR RIZAMIN DIŞINDA"

Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Adayımız Mansur Yavaş" sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak eşit şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bazen siyasi konuşmalara da şahit oluyoruz ama hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Ben siyasetin içinde bir insan değilim. Açıklamalar benim rızamın, bilgim dışında."