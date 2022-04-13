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Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada flaş gelişme

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada flaş gelişme

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Esra'nın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Ümitcan Uygun ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede son savunmasını yapan Uygun, "Doğru bir tanedir ve er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ben kimseyi öldürmedim, beraatımı talep ediyorum" dedi.

10 YIL HAPİS CEZASI

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Uygun'a 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kararda takdir indirimi uygulanmadı. Hükümle beraber sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'e ise 'suç delillerini karartma' suçundan 1'er ay 6'şar gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİŞTİ

Savcı mahkemede sunduğu mütalaasında Ümitcan Uygun’un, 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'in ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Savcı, ek mütalaasında ise sanık Uygun'un, cinayeti soğukkanlı bir şekilde işlediğini, delilleri kararttığını belirterek, geçmişi de göz önünde bulundurularak verilecek cezada takdir indirimi uygulanmamasını talep etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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