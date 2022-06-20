Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı

Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yer alan durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsüne, arkasından gelen 2 İETT otobüsü peş peşe çarptı.
Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar oluştu.
Otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.
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