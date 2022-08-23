  • BIST 3.121,52
  • Altın 1017.869
  • Dolar 18.1077
  • Euro 18.0438
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 28 °C
»

Ümraniye'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

ÜMRANİYE'de bir kişinin ölümü bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayını gerçekleştiren İsmail A. olayda kullandığı tabancayla gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi sonucu meydana geldiği belirtildi.
Ümraniye'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Ümraniye, Esenşehir Mahallesi, Merve Sokak'ta 17 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda motosikletle seyir halinde olan Mert Cem Aslan(25) ile Atacan Eker(21), yanlarına otomobille yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda Mert Cem Aslan hayatını kaybederken, Atacan Eker ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırgan aracını bırakarak olay yerinden kaçmıştı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda saldırganın terk ettiği araçta bulunan bir cep telefonunun izini sürerek şüpheli İsmail A.'ya ulaşıldı. Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla İsmail A. olayda kullandığı 9 mm tabanca ile gözaltına alındı. Polis soruşturması sonucu olayın alacak verecek kavgası nedeniyle çıkan tartışmanın ardından meydana geldiği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli İsmail A. adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kilis'te anne ve kızının katili akrabaları çıktı23 Ağustos 2022 Salı 09:27
  • Mamak Yeşilbayır'da husumetlisini öldürdü23 Ağustos 2022 Salı 08:50
  • Üzerinde İbranice semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:16
  • Beyoğlu'nda bilgisayar mühendisini gasp şüphelilerinden biri yakalandı22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:42
  • Müdürün Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımına Valilik’ten soruşturma22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:41
  • Ankara'da gözaltına alınan uyuşturucu zanlılarından 39'u tutuklandı22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:18
  • Eylem hazırlığındaki MLKP üyelerine operasyon: El bombası çıktı22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:48
  • Edirne'de tarihi caminin muslukları çalınmak istendi22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:23
  • Adana'da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:10
  • Önce aracıyla çarptı, sonra bıçaklayarak öldürdü21 Ağustos 2022 Pazar 23:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti