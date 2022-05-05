Ümraniye'de camilerden şamdan çaldı

Ümraniye’de iki farklı camiden şamdan çalan şüpheli yakalandı. Benzer suçtan 21 suç kaydı bulunan şüpheli R.Ö. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye Esenkent ve Kazım Karabekir Mahallerinde 19 Nisan ve 21 Nisan tarihlerinde camilerden şamdan çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Şüphelinin camilere gelerek, cami mihrabının kenarından bulunan şamdanları çaldığı tespit edildi.

Hırsızın R.Ö. (29) olduğu belirlendi. Benzer suçlardan 21 suç kaydı bulunan şüpheli Beykoz’da gözaltına alındı. "Mabetten hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şamdanları çaldığı o anlar camilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.