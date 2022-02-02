Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksici tartışdı

Ümraniye'de bir kişi, hastane önünde yolcularını indirdiği sırada taksi şoföründen para istedi. Para talebinde bulunan kişiyle taksici arasında yaşanan tartışmaya yolcular da dahil oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; hastane önünde bekleyen bir kişi, yolcularını indiren taksicinin yanına geldi.

Taksiciden cama vurarak para talep eden kişiyle taksi şoförü arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya yolcular ve çevredekiler de dahil oldu. O anlar taksideki yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan taksiciden para talep eden kişinin bugün de aynı yerde olduğu kameralar tarafından görüntülendi.