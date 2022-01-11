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Ümraniye'de kayganlaşan yolda 4 araca çarpan servisteki 3 öğrenci yaralandı

ÜMRANİYEDE yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servis minibüsü, park halindeki 4 araca çarptı. Serviste bulunan 3 öğrenci hafif yaralandı.
Ümraniye'de kayganlaşan yolda 4 araca çarpan servisteki 3 öğrenci yaralandı

Kaza, Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yokuş aşağı seyir halinde olan 34 LC 605 plakalı öğrenci servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Servis minibüsü, sokakta park halindeki 3 otomobil ile hafif ticari araca çarparak durdu. Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serviste bulunan öğrencilerden 3'ü hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri 3 öğrenciyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

Kazayı gören Hamit Karadeniz, "Şoförün söylediğine göre servis aracı yukarıdan geliyor. Yerlerin kaygan olduğunu iddia ediyor. Ve araç kontrolünü kaybedip park halindeki araçlara çarpıyor. İki üç tane hafif yaralı çocuk var. Yok, çok da önemli bir şey yok. Ağızında, burnunda şeklinde ufak yaralanma var. Hayati tehlikesi yok. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü" şeklinde konuştu.

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