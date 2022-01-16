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Ümraniye'de kaza yapan alkollü sürücü yaralandı

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çarparak yan yattı. Kazada hafif yaralanan sürücü alkollü olduğu belirlendi.
Ümraniye'de kaza yapan alkollü sürücü yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Ümraniye Yukarı Dudullulu Mahallesi Natoyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.G.'nin kullandığı 34 UZ 2434 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje, ardından yol kenarında park halinde olan 35 GA 4326 plakalı panelvan araca çaparak yan yattı. Kazada sürücü A.G. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü A.G., kendi imkanlarıyla hafif ticari araçtan çıktı. İlk müdahalesi ambulansta yapıldıktan A.G., hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde sürücü A.G.'nin 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, kaza yapan hafif ticari aracın kaldırılmasının açıldı.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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