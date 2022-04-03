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Ümraniye'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

ÜMRANİYE Şile Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada, iki sürücü hafif yaralandı.
Ümraniye'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.45 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LA 9230 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritteki bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 34 BIM 348 plakalı otomobil de duramayarak kaza yapan araca çarpı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU 

Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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