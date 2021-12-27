Umutlu yaşamlar Gölbaşı’nda filizleniyor 

Gölbaşı’nda yaşayan engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer edinmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen UYUM, 2021 yılında birbirinden değerli çalışmalara ve etkinliklere imza attı.

2020 Temmuz ayında 8000 m2 kare alan üzerine kurulan Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi; içerisinde bulunan atölyeler, bahçeler, spor salonları, oyun alanları, evcil hayvan bahçeleri ile engelli vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Ramazan Şimşek’in yoğun çabaları ile hayata geçirilen proje, Gölbaşı’nda yaşayan 2 bin engelli vatandaşa umut oldu.

Engelli bireylerin rahatlıkla kullanabileceği; park ve spor aletlerinin yanı sıra enerjilerini atabilecekleri ekili bahçeler ve oyun alanları ile hayvanlar eşliğinde keyifli vakit geçirme imkânı buldukları UYUM, hem aileler hem de çocukları için Gölbaşı’nın en önemli merkezlerinden biri oldu.

Alandaki 160 m2’lik binada içerisinde bulunan 5 atölye, 1 bekleme salonu ve idari bürodan oluşan ve her alanı kamera sistemiyle izlenilebilen UYUM; bilgisayar ve bilişim atölyesi, halk oyunları ve ritim, sinevizyon, seramik, yiyecek – içecek ve el sanatları atölyeleri ile Gölbaşı’ndaki 2 bin engelliye hizmet veriyor.

Atölyeler ile becerilerini geliştiriyorlar

Engelli vatandaşların yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal hayata uyum sağlamaları için kurulan merkezdeki kursların içeriği, öğrencilerin hem el becerilerini geliştirmesi hem de pek çok alanda yetenek sahibi olması için eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Ahşap boyama, takı tasarım, baby shower ve nikah şekeri, mozaik yapımı üretim faaliyetleri ile El Sanatları Atölyesi’nde el becerilerini geliştiren öğrenciler; epoksi ve teraryum derslerinde eldeki malzeme ile kompozisyon ve psiko-motor becerilerini güçlendiriyor.

Bilgisayar ve Bilişim Atölyesi’nde; geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yeni ürünler icat eden, temel robotik kodlama ve temel bilgisayar kullanımı kursu gibi eğlenceli ve yetenek kazandıran aktivelere katılabilen öğrenciler bu atölyede; bilgisayarın temel elemanlarının tanıtımı, Windows, Office (Word-Excel-Powerpoint), internet ve yardımcı programlar ile bilgisayar kullanımını ana eğitim olarak alıyor.

Temel yapıda ülkemizin yöresel oyunlarını, kostümlerini, müzik aletlerini, ritim çalışmalarını uygulamalı olarak göstermek amacıyla kurulan Halk oyunları ve Ritim Atölyesi’nde; engelli bireyler, ritim çalışmalarında yöresel oyunları öğrenirken keyifli vakit geçiriyor.

Seramik Atölyesi’nde; ince motor ve el becerilerini geliştirerek, klasik çini alanında tarihi ve kültürel değerlerimizi uygulama eğitimi alan UYUM öğrencileri modern çinide ise; görsel hafıza gelişimi ile birlikte resimsel çalışmalar uygulanması amaçlanıyor.

Yiyecek İçecek Atölyesi’nde ise günlük yaşamdaki hayati becerilerini destekleyecek eğitimler veriliyor.

Merkezde verilen eğitimler ve uygulamalarla; engelli vatandaşların bir başkasına ihtiyaç duymadan günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, öz bakımlarını sağlayabilmeleri ve daha iyisini yapabilecek güce sahip olmaları düşüncesini özümsetmek amaçlanıyor.

“Akülü sandalyelerle umut olduk”

Eğitimler haricinde, engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak amacı ile akülü tekerlekli sandalye, manüel tekerlekli sandalye ve hasta yatağı temini yapan Gölbaşı Belediyesi Umutlu Yaşam ve Uygulama Merkezi; belediyeye yazılı olarak talepte bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirleyerek manuel veya elektrikli tekerlekli sandalye ya da elektrikli yatak temini sağlıyor.

“Umutlu yaşam uygulama merkezimiz faaliyete başladığından beri Gölbaşı Belediyesi sınırları içinde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak amacı ile 2021 yılında; 4 Akülü tekerlekli araç tahsisi,42 Manüel tekerlekli sandalye,10 adet elektrikli hastane yatağı 16 adet koltuk değneği ve 14 adet akü tahsisi sağladık. Günlük hayatta dışarı çıkmakta zorlanan engelli kardeşlerimize umut olduk. Aylık ortalama 30 hastane ve 20 resmî kurumlara olmak üzere 1000’e yakın engelli naklinin yanı sıra ihtiyaç sahibi engellilerimizin problemlerini yerinde çözmek amacı ile 500 ev ziyareti gerçekleştirdik. Aynı süreçte pandemi kurallarına uygun olarak merkezimizde kurs görmek ve yaşam becerileri kazandırmak üzere 100 engelli öğrencimizi misafir ettik” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, UYUM ile yakaladıkları başarıyı çok daha üst seviyelere çıkaracaklarının altını çizdi.

Etkinliklerle hayatın içinde

Katıldıkları etkinlikler ve yaptıkları çalışmalarla hayatın her alanında faaliyet gösteren UYUM öğrencileri 2021 yılı boyunca birçok önemli anıya imza attı.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü dolayısıyla Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde UYUM öğrencilerinin hazırladığı “İşaret Dili İstiklal Marşı” ve “İstiklal Marşı Oratoryo” etkinliğinin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle bağlı olunan Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan sağlık çalışanlarına UYUM öğrencilerinin yaptığı süs kurabiye ve kokulu taş isimliklerini takdim edildi.18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları sebebiyle Atatürk Sahil Parkı’nda “Seyit Onbaşı ve Kahraman Türk Kadınları Canlı Heykel” gösterisi canlandırıldı.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için otizmli çocuklara “El İzi Farkındalık” adlı çalışması yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında öğrencilerin hazırladığı her yöreden potbori ve halk oyunları Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde sergilendi. 9 Mayıs Anneler Günü için UYUM öğrencileri yapmış oldukları epoksi kolyeleri annelerine hediye etti. 19 Mayıs’a özel olarak Atatürk Sahil Parkı yürüyüş yolunda 19 dakika,19 öğrenci ile engelli bayrak koşusu gerçekleştirildi.

15 Temmuz da Atatürk Sahil Parkı’nda “Şehit Yoklaması” adlı program gerçekleştiren UYUM öğrencileri,30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Hadise konseri öncesi öğrencilerimizin ritim, zeybek ve roman halk oyunları gösterileri gerçekleşti.13 Ekim Ankara’nın Başkent Oluşu kutlamalarında UYUM korosu ve seğmen halk oyunları gösterisi yapılırken,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir ziyareti ile yaşandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde UYUM atölyeleri sergisini açılışında halk oyunları ve UYUM korosuyla sahne aldı.

“Engelli vatandaşlarımızın gösterdikleri gayret ve sergiledikleri çaba gerçekten takdire şayan. Onların bağımsız birer birey olabilmesi için verdiğimiz çaba her geçen gün biraz daha olgunlaşırken, ailelerimizin ve çocuklarımızın mutluluğu bizleri de mesut ediyor. Temennim o ki UYUM ile daha fazla engelli kardeşimize ulaşarak onlara umut verip, yanlarında olalım. Bu yolda bizlere destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve güvenlerini esirgemeyen Gölbaşılı ailelere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, UYUM öğrencilerinin her daim yanlarında olduklarını söyledi.