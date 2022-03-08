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Ünal Aysal'dan flaş seçim çağrısı

G.Saray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, yaklaşan Mali Genel Kurul öncesi Burak Elmas'a seslenerek seçime gitmesi gerektiğini söyledi.
Ünal Aysal'dan flaş seçim çağrısı

Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal'ın Mali Genel Kurul öncesi yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Ünal Aysal'dan da Burak Elmas'a seçim çağrısı geldi.

ÜNAL AYSAL'DAN FLAŞ SEÇİM SÖZLERİ

Galatasaray Düşünce Derneği'nin dün gece Atlı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği Mart ayı olağan toplantısına katılan Ünal Aysal, yaklaşan Mali Genel Kurul öncesi Başkan Burak Elmas'a seslendi. Bir yıllık süreçte, kendisine göre başarısızlığı açıkça ortada olan bir yönetimin ibrasızlık uygulamasına maruz kalmadan kendi iç dinamikleri ile seçime gitme kararı almasının uygun olacağını açıkladı.

ÜNAL AYSAL'DAN ADAYLIK SÖZLERİ

Aysal başkan adaylığı sorularına ise şöyle yanıt verdi:

"Galatasarayımızın başkanı var, yönetim kurulu var. Bu konunun konuşulması için gerçekten uygun zaman değil. İnşallah bir gün seçimler gelir, o zaman konuşuruz. Galatasaray taraftarlarına saygılarımı ve sevgilerimi iletmek istiyorum."

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