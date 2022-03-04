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UNICEF: Ukrayna'da 7 günde 500 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Rusya-Ukrayna savaşının ilk 7 gününde 500 bin çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.
UNICEF: Ukrayna'da 7 günde 500 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı

UNICEF Sözcüsü James Elder, BM'nin Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Artan çatışmalar, sadece 7 gün içinde 500 bin çocuğun, evlerini terk etmeye zorlandığı anlamına geliyor." dedi.

Elder, çocukların bu ölçekte ve hızda yerinden edilmesinin şimdiye kadar "eşi görülmemiş bir olay" olduğuna dikkati çekerek, saldırıların durmaması durumunda daha fazla Ukraynalı çocuğun ülkesini terk etmek zorunda kalacağını vurguladı.

"Çok daha fazla çocuğun öldürülmesinden korkuyoruz." diyen Elder, savaş devam ederken, dün binlerce çocuğun dondurucu soğukta sığınaklarda korkunç bir gece geçirdiğini belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, tarafların sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) bugün yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle yaklaşık 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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