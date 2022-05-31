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Üniversite kampüsünde maket izmaritlerle farkındalık oluşturdular

NECMETTİN Erbakan Üniversitesi Genç Fikirler Topluluğu üyeleri, '31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü' kapsamında, sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zararı göstermek adına üniversite kampüsünün bahçesine maket sigara izmaritleri bıraktı.
Üniversite kampüsünde maket izmaritlerle farkındalık oluşturdular

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Genç Fikirler Topluluğu '31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü' kapsamında üniversite kampüsünün içerisine hazırladıkları maket sigara izmaritleri bıraktı. Farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte amacın sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zararı göstermek olduğu belirtildi.

Her yıl milyonlarca canlının sigara izmaritini yutarak öldüğünü belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Birekul, "Biz de fakülte olarak bu farkındalığı öğrencilerimizle birlikte yaşamak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte de amacımız izmarit gibi çok küçük bir atığı aslında ne kadar büyük çevresel felaketlere ve zararlara yol açtığının dikkatini çekmek. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün de açık istatistiklerinde dünyada yılda 1 milyon kuş sadece izmarit yutarak ölüyor. Toprağa attığımız her küçük izmarit, topraktaki bitkilerin yeşermesini, büyümesini yüzde 44 oranında yavaşlatıyor. Biz de bunları gündeme getirmek, öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın farkındalığını arttırmak adına bugün böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Yavuz Karaca, "Sigara izmaritlerinin doğaya verdiği zararla ilgili fakültemiz dekanıyla birlikte bir çalışma yürüttük. Umarım bunları görerek arkadaşlarım bilinçlenmişlerdir. Bugünkü amacımız, cevabımız buydu" diye konuştu.

İşletme Bölümü öğrencisi Nurdagül Erdoğan ise, "Öncelikle çok sevindim. Çünkü okulumuzda çok fazla sigara içen insanlar var. Bu izmaritleri sürekli yere atıyorlar. Yani bu etkinliğin yapılması bence çok güzel olmuş. Çoğu insan bilinçlendi diye düşünüyorum. Yani şahsen ben de öyleyim. Sabah gelirken bir tane izmariti çöpe attım. Yani bunun için de çok mutluyum. Bu sosyal farkındalığın içinde olmaktan da çok mutluyum" dedi.

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