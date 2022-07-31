Üniversite, manda sütlü 9 çeşit dondurmayı markalaştıracak

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi, manda sütüyle üretilen 9 çeşit dondurmada "AKÜDO" markasıyla tanınmayı hedefleniyor.

AKÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kılıç'ın öncülüğünde öğrencilerin de katkılarıyla üniversite imkanlarıyla manda sütünden sade, kakaolu, karamelli, ballı bademli, incirli, muzlu, damla sakızlı, tahinli pekmezli ve bal kabaklı dondurma çeşitleri üretildi.

Kampüs içerisinde "AKÜDO" ismiyle satışa sunulan manda sütlü dondurma çeşitleri, beğeni topladı.

Tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulunulan manda sütlü dondurmanın Afyonkarahisar ve Türkiye geneline yaygınlaşması için çalışma yürütülüyor.

Dr. Öğretim Üyesi Kılınç, 7 yıl önce doktora tezinde çalıştığı "probiyotik bakteri ilave edilmiş dondurma" konusunda manda sütü kullanarak içerik hazırladığını söyledi.

Üniversitenin Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin imkanlarını kullanarak öğrencileriyle hazırladığı içerik çerçevesinde manda sütlü dondurma üretimine başladıklarını dile getiren Kılınç, şöyle konuştu:

"AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ın desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığımız izinle 2019'da manda sütlü dondurmanın üretimine başladık. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üretim kısmında yavaş ilerleme kaydettik ancak salgının azalması sonrası üniversitemizde öğrencilerimizle üretimi hızlandırdık. Öğrencilerimizle uygulamalı bir şekilde burada manda sütlü dondurma üretimi gerçekleştiriyoruz."

"Herhangi bir renklendirici ve aroma katmıyoruz"

Kılınç, ürettikleri 9 çeşit manda sütlü dondurmanın içeriğinde doğal meyve ile kuruyemiş kullandıklarını için kaliteli olduğunu anlattı.

Bal kabaklı, incirli ve ballı bademli manda sütlü dondurmanın lezzetinin çok beğenildiğine dikkat çeken Kılınç, "Biz, dondurmamızı geleneksel yöntemlerle üretmeye çalışıyoruz. Kesinlikle herhangi bir renklendirici ve aroma katmıyoruz. Ortaya da kaliteli ve güvenli bir dondurma çıkıyor. Markamız da üniversitemizi anımsatan 'AKÜDO' ismiyle taçlandırdık. Üniversitemiz adına tescil işlemleri için de Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatımızı gerçekleştirdik. Sonucunu bekliyoruz."

Üniversite içerisinde satışı yapılan "AKÜDO"nun tadına bakanlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarına değinen Kılınç, hijyenik şartlarda günde 50 kilogram manda sütlü dondurma üretimi yapabildiklerini belirterek, ilerleyen süreçte kapasitelerini artırabileceklerini vurguladı.

"Üretimimizin tamamına talip oldular"

AKÜ Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Şevik de manda sütünün besleyici özelliğini dikkat çekerek, "Konya ve Ankara'dan gelip dondurmanın tadına bakan insanlardan bazı teklifler aldık hatta üretimimizin tamamına talip oldular ama maalesef, biz şimdilik AKÜDO'nun üniversitemiz içerisinde satışını yapabiliyoruz. Kurum dışına bir satışımız yok." ifadesini kullandı.