Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

Bakan Kasapoğlu üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurarak "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler." dedi.