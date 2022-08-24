Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversitelerdeki yurt tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Ankara Cebeci Site Yurdu'nda üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla alakalı açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, ''Yurt kapasitesi bugün itibarıyla 800 binin üstüne çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesini yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz. Yurt başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir'' dedi.
Üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyuran Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler." dedi.
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