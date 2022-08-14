  • BIST 2.864,25
  • Altın 1036.201
  • Dolar 17.9314
  • Euro 18.3798
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 21 °C
»

Üniversite Öğrencilerine ‘Ücretsiz Taşınma’ Hizmeti

Keçiören Belediyesi ilçede ikamet eden üniversite öğrencileri için ücretsiz nakliye hizmeti başlattı. ‘Biz Sizi Seve Seve Taşırız’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında ilçe sınırları içinde taşıma yapıyoruz.
Üniversite Öğrencilerine ‘Ücretsiz Taşınma’ Hizmeti

Keçiören Belediyesi ilçede ikamet eden üniversite öğrencileri için ücretsiz nakliye hizmeti başlattı. ‘Biz Sizi Seve Seve Taşırız’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında ilçe sınırları içinde yaşayan ve Keçiören sınırları içindeki başka bir adrese evini taşımak isteyen üniversite öğrencileri belediyeden ücretsiz nakliye hizmeti talep edebiliyor. Belediye ekipleri de belirlenen gün ve saatte öğrencilerin eşyalarını taşımak için harekete geçiyor. Ücretsiz taşınma fırsatından faydalanmak isteyen öğrenciler ‘0312 361 10 06’ nolu telefonu arayarak randevu alabiliyor.

Keçiören Belediyesi bu proje kapsamda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan, 2019 yılından bu yana da Keçiören’de ikamet eden iki kız öğrencinin eşyalarını ilçedeki Ayvalı Mahallesi’nde bulunan evlerinden yeni adresleri olan Aşağı Eğlence Mahallesi’ne taşıdı. Hatay ve Nevşehir’den okumak için Ankara’ya gelen, hem sınıf arkadaşı hem de ev arkadaşı olan Sultan Kurt(22) ve Gülendam Can (22) Keçiören Belediyesinin başlattığı ücretsiz taşıma projesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Üniversite öğrencilerini hem masraftan kurtarmak hem de ev taşınma stresinden uzak tutmak için ‘Biz Sizi Seve Seve Taşırız’ projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz her türlü destek ülkemizin parlak yarınlarına yaptığımız bir yatırımdır. Ücretsiz nakliye hizmetimizi öğrencilerimizin yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmak için hayata geçirdik. Eskiden belediyeler okullara ve öğrencilere destek vermezdi. Şimdi biz Kredi ve Yurtlar Kurumumuz ile iş birliği yaparak üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Bu anlamda öğrencilerimize dokunan, okulların kapısından ilk giren belediye, Keçiören Belediyesidir. Keçiören’de bulunan ve ilçemiz sınırları dışında olan birçok üniversitemize de destek verdik, vermeye devam ediyoruz.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turşu Festivali’nde geri sayım13 Ağustos 2022 Cumartesi 05:00
  • Yenimahalle ilaçlanıyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:25
  • Gökyüzü Gözlem Şenliği13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:10
  • Atık yağını biriktir, hediyeni al13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:00
  • Çubuk’ta yüzme kursuna yoğun ilgi13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:00
  • Çiçek Takasında son adres Koru Metrosu13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:00
  • El emeği kazanca dönüşüyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:00
  • Binlerce kişi Hilal Kart’tan faydalanıyor12 Ağustos 2022 Cuma 05:00
  • Sincan Belediyespor Yeni Sezonda İddialı12 Ağustos 2022 Cuma 04:02
  • Pursaklar Sünnet Şölende Buluştu12 Ağustos 2022 Cuma 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti