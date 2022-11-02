Ünlü oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Rıza Akın'ın, beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. 65 yaşındaki Akın'ın ölüm haberini; yakın arkadaşı, sinema oyuncusu Menderes Samancılar duyurdu.

Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

Menderes Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

ÖLÜM HABERİ GELDİ

Menderes Samancılar, bu sabah attığı tweet ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

RIZA AKIN KİMDİR?

15 Eylül 1957 tarihinde Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro hayatına Ankara'da devam eden Akın, profesyonel kariyerine Ankara Birlik Tiyatrosu'nda adım attı.

Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı.

2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana'ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

RIZA AKIN'IN OYNADIĞI BAZI DİZİ VE FİLMLER

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