Ünlü sanatçı Cengiz Özkan, Aşık Veysel’in eserlerini Kartal’da seslendirdi

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi uzun süre unutulmayacak bir konsere ev sahipliği yaptı.

Ünlü bağlama sanatçısı Cengiz Özkan, Türk Halk Müziği'nin usta ismi Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 49. yıl dönümü anısına bir konser verdi. Konsere 7'den 77'ye Aşık Veysel'i seven vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yerel sanatçılar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Dinleyenlere duygusal anlar yaşatan konserde Cengiz Özkan'a sanatçılar Güray Hafiftaş, Cebrail Kalın ve Şeyhmus Fidan eşlik etti. Usta sanatçının Uzun İnce Bir Yoldayım, Benim Sadık Yarim Kara Topraktır, Güzelliğin On Par’ Etmez ve daha birçok ünlü eseri hep bir ağızdan söylendi.

PLAKET VE ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Konserin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Kartal Sivas Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği (SİDAD) Başkanı Nazife Hüner birlikte sahneye çıkarak sanatçı Cengiz Özkan'a plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Takdim töreninin ardından bir konuşma gerçekleştiren İmam Aydın, “Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in hepinize çok selamı var. Bu konser vesilesiyle yakın zamanda kaybettiğimiz Yusuf Er Başkanımızı da rahmetle anıyorum. Cengiz Özkan’ın burada konser vermesini birlikte düşünmüştük. Ben bu türkülerin onun da ruhuna gittiğini düşünüyorum. Sayın Cengiz Özkan’ın da ayaklarına sağlık, sağ olun, var olun” dedi.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın’dan sonra söz alan SİDAD Başkanı Nazife Hüner ise “Çok güzel bir etkinlik oldu. Türkü dostu olduğunuz için ve Aşık Veysel dostu olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde canı gönülden çalışan Yusuf Er Başkanımızı rahmetle anıyorum. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel Bey’e de vermiş oldukları destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.