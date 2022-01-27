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Ünlü yazarlar Kitap Fuarına konuk oldu

Yenimahalle Belediyesi 2.Geleneksel Kitap Fuarı devam ederken konuk yazarlar da okurlarıyla buluşuyor. 
Ünlü yazarlar Kitap Fuarına konuk oldu

Fuarın değerli konuklarından ünlü Yaşam Terapisti Bircan Yıldırım ve Tarihçi, Yazar Sinan Meydan Başkentli kitapseverlerle söyleşi ve imza günü gerçekleştirdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da fuarın konuklarını yalnız bırakmadı. İmza etkinliklerine katılan Başkan Yaşar, konuk yazarların kitaplarını alarak imzalattırdı.

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Fuarda sohbet koyu
“Yaşamın kaynağı sevgidir ve dünyayı ancak sevgi kurtaracaktır’’ sözünü yaşam felsefesi haline getirmiş olan ve çıkardığı kitaplar ile hemen her kesime hitap eden Bircan Yıldırım, Yenimahalle Belediyesi kitap fuarının ilk konuğu oldu. Okurlarıyla kısa bir söyleşi yaparak kitaplarını imzalayan Yıldırım, bir saat süren söyleşide öğretilerini katılımcılara aktardı. 

Söyleşi serisinin diğer bir önemli konuğu ise tarihçi ve yazar Sinan Meydan oldu. Uzmanlık alanı yakın tarih ve Cumhuriyet dönemi olan Meydan, Ülkemizin ciddi sıkıntıları olduğunu hatırlatarak, Atatürk dönemi Türkiye’sinde yapılan atılımları ve günümüze yansımalarını aktardı. Söyleşinin ardında kitap standına geçen Meydan, okurlarının kitaplarını imzaladı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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İnsan olmanın en önemli öznesi kitap okumaktır
Birbirinden değerli yazarları Yenimahalle’de ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Başkan Yaşar da “ İnsan olmanın en önemli öznesi kitap okumaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaş meydanlarına giderken bile sandıklarla kitaplarını taşımış ve okumuştur. O kitaplardan öğrendikleriyle bir savaş kazanmış ve yepyeni bir çağdaş ulus yaratmıştır. Onun gibi tüm yurttaşlarımızın bolca okumasını diliyorum” dedi. 

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