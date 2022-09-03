Ünsal Ban tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban Ankara'da tekrar gözaltına alındı.

Sedat Peker’in, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ünsal Ban, 9 Ağustos'ta, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayla ilgili Ankara'da yapılan operasyonda ise Ban’ın şoförü Ahmet K. ile onun eşi Neslihan K., baldızı Zeynep Naz H. ile evde bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheliden Neslihan K., emniyet sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4'ü de dün Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ünsal Ban, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli de yine adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, 'suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme', 'özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri ifşa etme', 'kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak' ile suçlanan Ünsal Ban hakkında, delilleri karartma ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

OTELDE YAKALANDI



Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ünsal Ban, Ankara'da kaldığı otelde polis tarafından yakalandı. Emniyete götürülen Ban'ın işlemleri sürüyor.

TUTUKLANDI

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılınca Ankara'da kaldığı otelde gözaltına alınan Ünsal Ban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.