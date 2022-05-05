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Ürdün İsrail'i Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları durdurmaya çağırdı

Ürdün, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına tepki göstererek, Tel Aviv yönetimine baskınları durdurma çağrısında bulundu.
Ürdün İsrail'i Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları durdurmaya çağırdı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Ebu'l Ful, "Mescid-i Aksa'nın 144 dönümünün tamamı Müslümanlar için ibadet yeridir." ifadesini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunduğunu hatırlatan Ebu'l Ful, Müslüman olmayanların Mescid-i Aksa ziyaretlerinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından organize edilmesi gerektiğini belirtti.

Ürdünlü yetkili, İsrail'i bu baskınları durdurmaya ve Aksa'nın kutsiyetine saygı duymaya çağırdı.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 600 fanatik Yahudi yerleşimci, sabah saatlerinde İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınını protesto eden 50 civarında Filistinli ise İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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