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Ürdün ordusu: Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü

Ürdün ordusu, Suriye sınırında 2011'den bu yana kaçakçılara karşı gerçekleştirilen en büyük güvenlik operasyonunda 27 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü duyurdu.
Ürdün ordusu: Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü

Konuya ilişkin Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Askeri Bölgesi, perşembe günü şafak vaktinde güvenlik güçleriyle koordineli olarak, Suriye'den gelen çok miktarda uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik girişimlerin yapıldığı çeşitli cephelerde eş zamanlı özel operasyonlar düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Operasyonla uyuşturucu maddelerin girişi ve kaçakçılık girişimlerinin engellendiği belirtilen açıklamada, "Yeni oluşturulan angajman kuralları, farklı silahlı gruplar tarafından desteklen kaçakçılara karşı uygulandı. Operasyonda 27 kaçakçı öldü, çok sayıda kişi de yaralanarak Suriye topraklarına geri kaçtı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca zorlu hava koşulları ve kar birikmesi nedeniyle bölgede ön inceleme yapıldığı ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilerek, bölgede arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Ürdün'ün Suriye ile olan sınır bölgesinde son zamanlarda güvenlik güçleri ve kaçakçılarla yaşanan çatışmalarda biri subay olmak üzere bazı askerler hayatını kaybetmişti. Ürdün ordusu yaşanan olayların ardından angajman kurallarını değiştirmeye yönelmişti.

Ürdün, geçtiğimiz yıllarda özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak yüzlerce sızma ve kaçakçılık girişimine tanık oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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