Üreğil Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir, ücretli mi, içerisinde neler var?

Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi 2019 yılından beri mesire alanı olarak varlığını sürdürüyor. Peki, Üreğil Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir, ücretli mi, içerisinde neler var?