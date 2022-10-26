Ankara’nın ilk millet bahçesi olan ve 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Üreğil Millet Bahçesi Mamak İlçesi’nde varlığını sürdürüyor. Peki, Üreğil Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir, ücretli mi, içerisinde neler var? Tüm detaylar haberimizde.
ÜREĞİL MİLLET BAHÇESİNDE NELER VAR?
Üreğil Millet Bahçesi’nin içerisinde 365.573 metrekare proje alanı, 2.500 metre bisiklet yolu, 4.700 metre yürüyüş yolu, 67.000 adet çalı, 3.000 adet ağaç, 95 metrekare mescit alanı, 650 metrekare kıraathane bulunuyor. Üreğil Millet Bahçesi içerisindeki gölet ve kamelyalarda mangal yapabilir, çocuk oyun parkları, kıraathaneler, bisiklet ve yürüyüş yollarında dinlenip eğlenebilirsiniz.
ÜREĞİL MİLLET BAHÇESİ ÜCRETLİ Mİ?
Üreğil Millet Bahçesi girişleri tamamen ücretsiz olmakla birlikte ziyaret saatleri 08.00 ile 22.00 arasıdır.
ÜREĞİL MİLLET BAHÇESİNE NASIL GİDİLİR?
Üreğil Millet Bahçesi Ankara’nın Mamak İlçesi’nde bulunuyor. Vatandaşlar ulaşım için 377, 361, 220 – 7 numaralı EGO otobüsleri kullanabilirler. Ayrıca vatandaşlar Başkentray trenine binerek Mamak-Köstence durağında inerek ve kısa mesafe yürüyerek Üreğil Millet Bahçesi’ne ulaşabilirler.
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