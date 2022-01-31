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Üreğil Millet Bahçesi’nde Kardan Adam Festivali düzenledi

Mamak Belediyesi, Üreğil Millet Bahçesi’nde Kardan Adam Festivali düzenledi. Yarışmada, vatandaşlar en iyi kardan adamı yapmak için hünerlerini gösterirken, eğlenceli anlar yaşandı.
Üreğil Millet Bahçesi’nde Kardan Adam Festivali düzenledi

Vatandaşların, özellikle de çocukların yoğun ilgi gösterdiği Mamak Belediyesi ‘En Güzel Kardan Adam Yarışması’nda, 95 adet kardan adam yapıldı. Katılımcıların tüm yaratıcılıklarını sergilediği yarışmada, adeta sanat eseri tadında görüntüler ortaya çıktı. Mamaklı vatandaşlar, eski kış günlerindeki eğlenceyi kendilerine yaşatan Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti. Yarışmada dereceye girenlere ise tablet, kulaklık ve saat hediye edildi.

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Etkinliklerimiz Devam Edecek
Vatandaşların, özellikle de çocukların yaptıkları kardan adamları hayranlıkla izlediklerini belirten Başkan Köse; “ Belediye olarak, eski kış günlerindeki eğlenceyi yaşatmak adına çocuklarımız için böyle bir etkinliğe imza attık. Okulların tatil olduğu ve yoğun kar yağışının yaşandığı şu günlerde içimizi ısıtan bir festival düzenlemek istedik. Çocuklarımızın yaptığı eserleri hayranlıkla izledik. Jürinin de karar vermekte zorlandığı bir yarışma oldu. Etkinliğimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim, Mamak Belediyesi olarak halkımız için düzenlediğimiz etkinliklerimiz devam edecek” dedi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından verildi. Soğuk kış günlerinde iç ısıtan bu güzel festival Mamak Belediyesi sosyal medya hesaplarının da canlı olarak paylaşıldı.

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