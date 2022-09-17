  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 33 °C
»

Üretim alanı artırılan safranda 35 kilogram verim bekleniyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 30 çiftçi tarafından 79 dekar alanda yetiştirilen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranın hasadına başlandı.
Üretim alanı artırılan safranda 35 kilogram verim bekleniyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safranda 35 kilogram ürün hedefleniyor.

Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014'te dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanını alan safran, adını verdiği tarihi ilçede 30 çiftçi tarafından üretiliyor.

Safranbolu ile özdeşleşen ve ağustosta ekimi yapılan, 2009'da coğrafi işareti de alınan bitkinin hasadı başladı.

Hasadı kasım ayına kadar devam edecek bitkinin 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor.

Mor ve hoş kokulu çiçekler açan, 15-30 santimetre uzunluğundaki safrandan, bu yıl ekim alanının 64 dekardan 79 dekara çıkmasıyla geçen sene 25 kilogram elde edilen ürün miktarının 35 kilograma yükselmesi bekleniyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran, kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiriyor.

"Yaptığımız projelerle üretimi çeşitli köylere yaydık"
İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, safranın Safranbolu ilçesine ismini veren özel bir bitki olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır safran üzerine emek verdiklerini ve projeler ürettiklerini belirten Ayvalık, "Safran, Davutobası köyünde sadece 3 çiftçimiz tarafından yetiştirilen bir üründü. Yaptığımız projelerle üretimi çeşitli köylere yaydık. Safranı 2009 yılında coğrafi işaretle taçlandırdık. Coğrafi işaretin alınması safranın korunması ve bugünlere gelmesi için önemli." diye konuştu.

Ayvalık, safranın ilçede 30 çiftçi tarafından üretildiğini, bazı kişilerin de 50-100 metrekare alanlarda hobi amaçlı safran yetiştirdiğini aktararak, "Toplam 79 dekar alanda safran üretimi yapıyoruz. Son 2 yıldır verimli üretim sezonu geçirdik. Bu sene dengeli bir yağış rejimi olursa 30-35 kilogram arasında ürün alacağımızı düşünüyoruz. Safranın gramı bu sene 100 liradan alıcı buluyor." ifadelerini kullandı.

Safran üretiminde 5 yıl içinde çok daha farklı yerlere gelineceğini anlatan Ayvalık, "Geçen sene 64 dekar alanda safran üretimi yaptık. Bu sene üretim alanımız 15 dekar arttı. Dekar başına ortalama 400-500 gram ürün alıyoruz." dedi.

Ayvalık, özellikle hasat döneminde çok sayıda turistin safran tarlalarını görmeye geldiğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3. Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı açıldı16 Eylül 2022 Cuma 10:33
  • Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı16 Eylül 2022 Cuma 10:32
  • Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü16 Eylül 2022 Cuma 10:10
  • Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü16 Eylül 2022 Cuma 10:01
  • Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi15 Eylül 2022 Perşembe 16:38
  • Yaz mevsiminde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 arttı15 Eylül 2022 Perşembe 12:29
  • Ağlayan bebeği sakinleştirmenin en iyi yolu15 Eylül 2022 Perşembe 09:10
  • Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü14 Eylül 2022 Çarşamba 17:26
  • Bilim insanları, ağlayan bebeği yatıştırmanın en iyi yöntemini buldu14 Eylül 2022 Çarşamba 16:42
  • Hava sıcaklığı ülke genelinde yarından itibaren artacak14 Eylül 2022 Çarşamba 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti