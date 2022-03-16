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Uşak'ta bir iş yerindeki 23 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta halı ve battaniye üretimi yapan bir fabrikada çalışan 23 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Uşak'ta bir iş yerindeki 23 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının halı kesme ve dikme bölümünde çalışan işçilerden bazıları rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Mide bulantısı, baş ağrısı gibi belirtiler gösteren 23 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölümde çalışan diğer 18 işçi ise tahliye edilerek, sağlık ekiplerince ambulanslarda kontrolleri gerçekleştirildi.

Özel koruyucu kıyafetlerle içeri giren AFAD ekipleri, yaptıkları kontrolde herhangi bir bulguya rastlamadı.

Zehirlenme olayının neden kaynaklandığının belirlenmesi için Afyonkarahisar'dan özel ölçüm cihazlarıyla birlikte AFAD ekibi fabrikaya yönlendirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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