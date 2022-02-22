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Uşak'ta mezarlığa çirkin saldırı

Uşak'ta Şekerevleri Mezarlığı'nda 45 gün içerisinde toplam 40 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.
Uşak'ta mezarlığa çirkin saldırı

Atatürk Mahallesi'ndeki Şekerevleri Mezarlığı'nda, 5 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında toplam 40 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Yakınlarının mezarlarını ziyarete gelenler durumu görevlilere bildirip, polise şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, şüphelilerin belirlenip, yakalanabilmesi için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Mağdurlardan biri de 58 yaşındaki Kahraman Topbay oldu. 12 yıl önce bir yük trenin çarpması sonucu yaşamını yitiren Uşak Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan kızı İlayda Topbay'ın mezarının ilk olarak geçen 5 Ocak'ta kırıldığını belirten Kahraman Topbay, "Arkadaşlarının talebiyle kızımın mezarının ayakucu çello figürü, başucunda da kendisinin fotoğrafının bulunduğu mezar taşı yaptırdık ancak bir gece birileri tarafından parçalandı. Saldırının çello figürü ve fotoğrafı nedeniyle yapılmış olabileceğini düşünüp, yerine daha sade bir mezar taşı yaptırdık. Ancak onu da 45 gün sonra kırdılar" dedi.

'KUTSALA SALDIRI' 
Kızının mezarına yapılan saldırıyı hem kültür hem dini hem de hukuksal boyutuyla 'kutsala sadırı' olarak nitelediklerini belirten Topbay, "Saldırıya uğrayan mezar, bizim için bir anlamda genç yaşta kaybettiğimiz kızımızın ardından teselli bulduğumuz, dua ettiğimiz kutsal bir mekan. Dolayısıyla bu saldırı bizi duygusal olarak çok olumsuz etkiledi. Mezarlıkta gerek fiziki koşullar gerek emniyet tedbirleri artırıldı ancak bizim talebimiz emniyet müdürlüğünün bu saldırıyı yapan sapkın anlayışa sahip kişi veya kişileri bir an önce yakalayıp, hak ettikleri cezayı almalarını sağlamaktır. Saldırıları kınıyorum" diye konuştu.

Topbay, sadece kızının değil başkalarını da mezar taşlarının kırıldığını da söyledi.

Öte yandan Uşak Belediyesi ekipleri, sadece girişinde güvenlik kamerası bulunan mezarlığın diğer bölümlerine de takılması için çalışma başlattı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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