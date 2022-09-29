  • BIST 3.215,17
  • Altın 979.343
  • Dolar 18.5364
  • Euro 17.9241
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Dereli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve ekip, yangın bölgesine sevk edildi.

Yangına, 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, "Yaklaşık 1,5-2 hektarlık bir alanda örtü yangını şeklinde gerçekleşen bir yangın. Yani ağaç tepelerine çıkan bir şey yok. Ormanlık alan kısmen meşe, kısmen kızılçam ormanlarından oluşan bir alan. 1,5-2 hektarlık alanın etkilendiğini düşünüyoruz. Yaklaşık 70 kişilik ekiple müdahale edildi. Jandarmamız zaten çevre ve olay yeri önlemlerini aldı. Endişe edecek bir durum yok." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit annesi 78 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi29 Eylül 2022 Perşembe 04:53
  • Başkan Erdoğan açıkladı: Suriyeliler geri dönecek mi?29 Eylül 2022 Perşembe 04:47
  • MGK toplantısı sona erdi! Kritik bildiri yayımlandı29 Eylül 2022 Perşembe 04:43
  • 81 ilde, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilecek28 Eylül 2022 Çarşamba 16:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü28 Eylül 2022 Çarşamba 16:46
  • Bartın’da arazi katliamı!28 Eylül 2022 Çarşamba 16:43
  • Tapuda yeni dönem28 Eylül 2022 Çarşamba 16:43
  • Yerli şeker pancarı tohumunda hedef ihracat28 Eylül 2022 Çarşamba 16:32
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurtuluş, öze dönmekte28 Eylül 2022 Çarşamba 16:29
  • Şehit Enes Bıyık için evinin önünde helallik alındı28 Eylül 2022 Çarşamba 16:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti