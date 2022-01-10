Uşak'ta süt verimi yüksek inek elde etmek için 7 düveye embriyo nakledildi

Uşak'ta bir çiftlikte, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan izinle, süt verimliliği yüksek inekler elde etmek için 7 düveye embriyo transferi yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sağırkaya başkanlığında, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki veterinerlerden oluşan bir heyet, Çarıkköy'deki bir çiftlikte çalışma yaptı.

Üst düzey genetik özelliklere sahip, 305 günde 14 bin 800 kilogram süt üretimine sahip ineğin doğurduğu düvenin rahminde suni yöntemle oluşturulan embriyolar, 7 taşıyıcı anneye nakledildi.

Çalışmayla birlikte bir inekten alınan buzağı sayısının arttırılması, aynı zamanda verimliliği ve kalitesi yüksek ineklerin de çoğaltılması hedefleniyor.

"Uygulama ilk defa özel sektöre ait çitlikte yapılıyor"

Prof. Dr. Sağırkaya, AA muhabirine, 1995'ten bu yana hayvanlarda embriyo transferi konusunda çalışmalar yaptığını belirtti.

Türkiye'de daha önce de ineklerde embriyo transferi çalışmaları yapıldığını kaydeden Sağırkaya, şöyle konuştu:

"Genellikle biz bu embriyo transferini bilimsel araştırmalar şeklinde deneysel amaçlı uygulamalar şeklinde yapıyorduk. Ancak ilk defa özel sektöre ait bir çiftlikte Tarım ve Orman Bakanlığından üretim izni alınarak gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu açıdan daha farklı bir uygulama. Arkadaşlarımız burada kendileri elit bir sürü kurup, bu embriyo transferi işlerini burada yaygınlaştırmaya çalışacaklar. Embriyo transferinde asıl unsur, tümüyle çok iyi annelerle çalışmak. Biz Türkiye'nin en iyi annelerini, Türkiye'nin en iyi ineklerini bulup onlardan maksimum sayıda yavru almaya çalışacağız. Biz bu yöntemle 1 yılda onlarca yavru alma şansına sahibiz. Bu annelerden aldığımız embriyolardan doğacak buzağılar yüzde 95 oranında dişi olacak. İkiz transfer etme şansına da sahibiz."

Sağırkaya, düvelerden doğacak buzağıların Tarım ve Orman Bakanlığınca sertifikalandırılacağını da anlattı.

"Dışarıya bağımlılığı azaltacak"

Türkiye'nin embriyo transferi konusunda henüz istenilen noktada olmadığını aktaran Sağırkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu başarırsak kaliteli damızlık hayvan ihtiyacımızı da kendi içimizde karşılama şansımız olacak. Dışarıya bağımlılığı azaltacak. Bunun en önemli yolu da bu elit anneleri kullanarak elit boğalar üretmek. Spermadaki dışa bağımlılığımızı da embriyo transferiyle çok hızlı bir şekilde azaltabiliriz. Burada kullandığımız düvelerden bir tanesinin annesi 305 günde 14 bin 800 kilogram süt vermiş. Bu süt verimi gayet yüksek bir verim. Çok iyi bir anneden gelmiş hayvandan çok iyi anneler elde etmeyi hedefliyoruz. Bu verim de zaten dünyada da dikkate alınacak bir verim. ABD'de 10-11 ton civarında ortalama süt verimi. Bu hayvan ABD ortalamasının da gayet üstünde."