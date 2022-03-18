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Üsküdar Şile yolunda kamyonet devrildi; trafik yoğunluğu oluştu

ÜSKÜDAR Şile yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüjü parçalayarak yolun karşısına geçip devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.
Üsküdar Şile yolunda kamyonet devrildi; trafik yoğunluğu oluştu

Kaza, saat 15.45 sıralarında Şile Otoyolu Üsküdar istikameti Tantavi Tüneli çıkışında meydana geldi. Ömür Burçalı'nın kullandığı kamyonet, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü parçalayan kamyonet, karşı yöne geçerek devrildi. Kazada şoför Ömür Burçalı hafif şekilde yaralandı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla hafif yaralı olarak çıkan sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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