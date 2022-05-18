  • BIST 2.393,61
  • Altın 933.275
  • Dolar 15.9371
  • Euro 16.7137
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Üsküdar’da ağaç seyir halindeki araçların üzerine devrildi

ÜSKÜDAR’da yol kenarında bulunan ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halinde olan araçların üzerine devrildi.
Üsküdar’da ağaç seyir halindeki araçların üzerine devrildi

Olay, saat 18.00 sıralarında Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddes'den meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç yolda seyir halinde olan araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken yol kısa süreliğine kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Devrilen ağacı itfaiye ekipleri ağaç motoruyla keserek araçların üzerinden kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

KARTAL'DA AĞAÇ DEVRİLDİ

Kartal Yalı Mahallesi Sinan Sokak'ta bir binanın bahçesindeki ağaç da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Otoparktaki aracın üzerine devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Araç zarar görmedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zeytinburnu'nda 7'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti17 Mayıs 2022 Salı 23:00
  • Engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu; Ellerine asker kınası yakıldı17 Mayıs 2022 Salı 22:56
  • Kadıköy’de vatandaşlar İETT otobüsünün önünü kesti17 Mayıs 2022 Salı 21:57
  • Aksaray’da etkili olan sağanak, dereleri taşırdı17 Mayıs 2022 Salı 19:04
  • Kadirli'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi17 Mayıs 2022 Salı 19:03
  • Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde17 Mayıs 2022 Salı 18:05
  • Cam silerken apartman boşluğuna düşen Zeynep, hayatını kaybetti17 Mayıs 2022 Salı 18:05
  • İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü17 Mayıs 2022 Salı 17:08
  • Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısı17 Mayıs 2022 Salı 17:07
  • Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı17 Mayıs 2022 Salı 16:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti