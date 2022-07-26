Üsküdar'da İETT otobüsü bariyerlere saplandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, Üsküdar'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki E11 numaralı, 34 JC 6431 plakalı İETT otobüsü, D-100'de yan yoldan ana yola bağlanmaya çalışırken, başka bir servis aracı otobüsü sıkıştırdı. Bunun üzerine direksiyonu kıran sürücü, otobüsün hakimiyetini kaybederek Ünalan yol ayırımındaki bariyerlere saplandı.

Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmında hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.