  • BIST 2.543,10
  • Altın 1029.51
  • Dolar 17.1096
  • Euro 18.0038
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 22 °C
»

Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Üsküdar'da 4 otobüsün karıştığı trafik kazasında bir sürücü hafif yaralandı.
Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Nuh Kuyusu Caddesi'nde seyreden 34 JD 2996 plakalı İETT'ye ait özel halk otobüsü, sürücüsünün yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetmesi üzerine, yolun sağında bekleyen 07 AVG 042 plakalı tur otobüsüne çarptı.

Tur otobüsünün de önünde bekleyen 42 BDS 086 ve 07 AUY 112 plakalı otobüslere çarpması sonucu, 07 AVG 042 plakalı otobüsün sürücü hafif şekilde yaralandı, araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Nuh Kuyusu Caddesi, otobüslerin kaldırılmasının ardından açıldı.

Tur otobüslerinin gezi için Konya ve Antalya'dan geldiği, kaza sırasında araçlarda yolcu olmadığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi11 Haziran 2022 Cumartesi 10:27
  • Akar: Yunanistan'ın saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı vermeye devam edeceğiz11 Haziran 2022 Cumartesi 10:22
  • Erzincan'da selin 3 kilometre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü11 Haziran 2022 Cumartesi 10:20
  • Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı11 Haziran 2022 Cumartesi 10:19
  • PKK'nın inleri yerle bir! Sayı 220'ye yükseldi11 Haziran 2022 Cumartesi 09:58
  • Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı11 Haziran 2022 Cumartesi 09:27
  • İkinci el otoda mayıs raporu; Satışlar azaldı, fiyatlar arttı11 Haziran 2022 Cumartesi 09:22
  • Benzinin litre fiyatına 2 lira 21 kuruş zam geldi11 Haziran 2022 Cumartesi 09:19
  • Emine Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret10 Haziran 2022 Cuma 20:07
  • TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin siyasi iktidarlarla hiçbir zaman alıp veremediği olmaz10 Haziran 2022 Cuma 19:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti