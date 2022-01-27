Üsküdar'da kayan aracın binaya çarpma anı kameraya yansıdı

Üsküdar'da buzlanan sokakta ilerleyen hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre kayarak önce doğalgaz kutusuna daha sonra bina duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da olmazken kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.