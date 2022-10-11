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Üsküsar'da Trabzon Günlerine horonlu davet

TRABZON Dernekleri Federasyonu, Üsküdar Meydanı'nda horon teperek, 13-16 Ekim tarihleri arasında Yenikapı etkinlik alanında yapılacak Trabzon Günlerinin tanıtımını yaptı. Etkinliğe tüm İstanbullular davet edildi.
Üsküsar'da Trabzon Günlerine horonlu davet

Üsküdar Meydanı'nda toplanan Trabzon Dernekler Federasyonu, Yenikapı etkinlik alanında yapılacak olan Trabzon Günleri ve Trabzon'un fethinin 561'inci yıl dönümü programını tanıttı. 13-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak etkinliğe tüm Istanbullular davet edildi. Üsküdar Meydanı'nda horon tepen Trabzonlular, vatandaşlara Hamsiköy sütlacı, fındık ve Trabzon kurabiyesi ikram etti. 
 

TÜM İSTANBULLULARI DAVET ETTİ

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatır, "13-16 Ekim Yenikapı Trabzon etkinliklerine buradan start vermiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi halkımızın baya bir özlemi ve hasreti var. Trabzonun, 561'inci fetih yıl dönümü kutlamaları ve Trabzon günleri ile ilgili yaptığımız çalışmaları Üsküdar meydanında start verdik. Yenikapıya bütün İstanbul halkını davet ediyoruz" dedi.

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