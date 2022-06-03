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Üst fonlara taahhüt edilecek kaynak tutarı 5 yıl için 3 milyar lira olacak

Üst fonlara taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı 30 Haziran 2022-30 Haziran 2027 döneminde, kur farkları hariç 3 milyar lira olarak belirlendi.
Üst fonlara taahhüt edilecek kaynak tutarı 5 yıl için 3 milyar lira olacak

Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üst ve alt fonların seçiminde bir fona kaynak taahhüt edilmesi için fon kurucusu ve portföy yöneticilerinde aranan şartlar, sermayenin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait kurum ve kuruluşlar tarafından kurulan fonlar için aranmayacak.

Düzenlemeye eklenen geçici maddeyle 30 Haziran 2022-30 Haziran 2027 dönemini kapsayan 5 yılda üst fonlara taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı 3 milyar lira olarak belirlendi.

Bu tutar, üst fonlara ödenecek masraf, ücretler ve yabancı para cinsinden taahhütte bulunulması durumunda oluşabilecek kur farkları hariç olmak üzere hesaplanacak.

Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Üst fon, tam mükellef sermaye şirketlerine finansman sağlamak amacıyla kurulan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonları ile ortak yatırım fonlarına kaynak sağlayan, tüzel kişiliği olan veya olmayan yapılar olarak tanımlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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