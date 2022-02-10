  • BIST 2.051,34
  • Altın 789.95980
  • Dolar 13.5303
  • Euro 15.4921
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

Üst geçide çarpan TIR’ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi

Gaziantep’te üst geçidin demir ayağına çarpan TIR’ın dorsesi, yanından geçen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Üst geçide çarpan TIR’ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi

Kaza, öğleden sonra Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Abdulcebbar Butnar yönetimindeki 33 BBD 66 plakalı yağ taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üst geçidin demir ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile TIR’ın dorsesi orta şeritte ilerleyen Semir Hatlan yönetimindeki 27 ACU 919 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR’ın dorsesinde bulunan yağlar yola savruldu. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kar ve tipi nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma açıldı10 Şubat 2022 Perşembe 14:31
  • Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 2 şüpheli adliyeye sevk edildi10 Şubat 2022 Perşembe 14:31
  • Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi10 Şubat 2022 Perşembe 14:11
  • 112 Acil Çağrı Merkezleri geçen yıl 104,6 milyon çağrıyı yanıtladı10 Şubat 2022 Perşembe 13:58
  • Bodrum'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi10 Şubat 2022 Perşembe 13:33
  • MSB: Yunanistan 2022’de Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik 229 ihlal gerçekleştirdi10 Şubat 2022 Perşembe 13:32
  • İki bakanlığın iş birliğiyle çocuklara yönelik sosyal hizmetler revize edilecek10 Şubat 2022 Perşembe 13:31
  • Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor10 Şubat 2022 Perşembe 13:07
  • Lucescu, Türk futbolunun başarısının yerli ve genç futbolculardan geçtiğine inanıyor10 Şubat 2022 Perşembe 12:07
  • THY 1000 kabin memuru istihdamı için başvuru süresini uzattı10 Şubat 2022 Perşembe 12:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti