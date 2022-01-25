  • BIST 1.905,48
  • Altın 791.90598
  • Dolar 13.4888
  • Euro 15.2561
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -11 °C
»

Usta oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ayberk Pekcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan (51) hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu geçen hafta memleketi Mersin’de yoğun bakına kaldırılmıştı. 

Acı haberi Mersin Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. 

Dervişoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.

AYBERK PEKCAN KİMDİR? 

Ayberk Pekcan, 1970'de Mersin'de dünyaya geldi. 

Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ekim 2021'de akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malatya'da 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı 25 Ocak 2022 Salı 10:32
  • Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçti25 Ocak 2022 Salı 10:31
  • Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk başladı25 Ocak 2022 Salı 10:30
  • 30 kedi için ardiyeyi sıcak yuvaya dönüştürdüler  25 Ocak 2022 Salı 10:30
  • Ekmeklerini karlı çatılardan çıkarıyorlar25 Ocak 2022 Salı 10:29
  • Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri yeniden başladı25 Ocak 2022 Salı 10:03
  • Usta oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti25 Ocak 2022 Salı 09:35
  • TEM'de yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı25 Ocak 2022 Salı 09:31
  • Soba külü yangına neden oldu25 Ocak 2022 Salı 09:19
  • Bıçaklı gaspçı devriye görevinde bulunan polise suç üstü yakalandı25 Ocak 2022 Salı 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti