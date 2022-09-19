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Ustadzah Taslima Kur'an okurken vefat etti

Endonezya'nın tanınan kadın hocalarından Ustadzah Taslimah, camide Kur'an okurken hayatını kaybetti. Elindeki cüzü okuyan Taslimah, bir anda arkaya doğru düştü.
Ustadzah Taslima Kur'an okurken vefat etti

Endonezya’nın başkenti Cakarta'daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah, Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında vefat etti.

Kur'an tilaveti yaparken hayatını kaybetti

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Assyafiiyah Camii'sinin kadın hocalarından biri, Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparken hayatını kaybetti. Okuduğu son ayet ise, 'Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır' oldu.

 Okuduğu son ayet

Rutin sabah okumaları sırasında elindeki cüzden Bakara Suresi'nin tilavetini yapan yaşlı kadın bir anda arkaya doğru düştü. Ustadzah Taslimah'ın okuduğu son ayet ise, “Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah’tır.” oldu.

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