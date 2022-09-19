Ustadzah Taslima Kur'an okurken vefat etti

Endonezya'nın tanınan kadın hocalarından Ustadzah Taslimah, camide Kur'an okurken hayatını kaybetti. Elindeki cüzü okuyan Taslimah, bir anda arkaya doğru düştü.

Endonezya’nın başkenti Cakarta'daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah, Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında vefat etti.

Kur'an tilaveti yaparken hayatını kaybetti

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Assyafiiyah Camii'sinin kadın hocalarından biri, Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparken hayatını kaybetti. Okuduğu son ayet ise, 'Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır' oldu.

Okuduğu son ayet