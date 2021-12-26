  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya -1 °C
»

UYAP Avukat Portalı'ndaki sorgulamalardan ücret alınmaması 1 Ocak 2023'e uzatıldı

Avukatların UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden yapacakları sorgulamaların ücretsiz olmasına ilişkin uygulama 1 Ocak 2023'e uzatıldı.
UYAP Avukat Portalı'ndaki sorgulamalardan ücret alınmaması 1 Ocak 2023'e uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığınca "güven veren ve erişilebilir" adalet anlayışı kapsamında hayata geçirilen uygulamaların, hem vatandaşların hem yargı mensuplarının, yargı çalışanlarının ve avukatların adalete erişimini güçlendirdiği belirtildi.

Bu kapsamda bakanlık mühendislerince geliştirilen UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi ile avukatların, internet üzerinden sistemde vekaletleri bulunduğu dava dosyalarını inceleme, suret alma, evrak ekleme, dava açma, icra takibi başlatma, harç ödeme ve E-duruşmaya katılma imkanı buldukları hatırlatılan açıklamada, Resmi Gazete'de 19 Aralık 2018'de yayımlanan "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun" kapsamında sorgulamalara ilişkin ücretin arttırılması veya azaltılması konusunda Adalet Bakanlığına yetki verildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün onayıyla, UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi'nden yapılacak sorgulamaların ve Merkezi Takip Sisteminin oluşturacağı iş yükünün gerçek ortamda tespiti ile kullanıcıların yeni arayüze alışarak sistemi yakından tanımalarının sağlanması amacıyla, kullanıcılardan gelen talepler de dikkate alınarak sorgulamalardan ücret alınmamasına ilişkin kararın bir kez daha uzatıldığı bildirildi.

Alınan kararla, dosya safahat bilgileri ile borçluya ait mal, hak ve alacak sorgulamalarından ücret alınmamasına ilişkin yeni süre 1 Ocak 2023 olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jandarma yılbaşı öncesi kural ihlallerini 'şahin gözü' ile tespit ediyor26 Aralık 2021 Pazar 14:00
  • Operasyonların 'gizli kahramanı' dedektör köpekler26 Aralık 2021 Pazar 13:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babasıyla telefonda görüştü26 Aralık 2021 Pazar 13:45
  • Desmond Tutu hayatını kaybetti26 Aralık 2021 Pazar 10:12
  • Başkan Erdoğan'dan TL açıklaması: Alışacaksınız buna26 Aralık 2021 Pazar 10:06
  • Kıbrıs gazisi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı26 Aralık 2021 Pazar 09:30
  • Boğazına yemek kaçan 2 yaşındaki kızın hayatını kafedeki personel kurtardı26 Aralık 2021 Pazar 09:15
  • Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Resmi açıklama geldi25 Aralık 2021 Cumartesi 22:45
  • Aile boyu torbacı çıktılar: Şifreleri şeker!25 Aralık 2021 Cumartesi 15:20
  • İstanbul'da Bizans dönemine ait 200 bronz sikke ele geçirildi25 Aralık 2021 Cumartesi 13:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti