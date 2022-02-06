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Uyardıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, sokaktan evdeki eşine bağırdığı için mahalleliyle ettiği kavga sırasında bıçaklanarak öldürülen Hasan Erdoğan (25) cinayetinde gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Uyardıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı

Olay, geçen perşembe saat 23.45 sıralarında Ufuk Mahallesi 913/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Erdoğan, sokaktan evdeki eşine bağırıp hakaretlerde bulunmaya başladı. Bu sırada mahallede bulunan kişiler, Erdoğan'a bağırmaması yönünde uyarıda bulundu. Taraflar arasında başlayan gerginlik, kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Yaşanan arbedede, iddiaya göre A.D. (23), Erdoğan'ı göğsünden bıçakladı. Olayı gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Erdoğan'ı ambulansa alarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Hasan Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdoğan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kavga sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden A.D.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hasan Erdoğan'ın bıçaklanarak öldürülmesine yönelik gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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