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Uyarı üstüne uyarı: İstanbul 3 gün sağanak yağışa teslim olacak

İstanbul'un gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklayan AKOM, çarşamba ve perşembe günü etkisini arttıracak yağışlar konusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Uyarı üstüne uyarı: İstanbul 3 gün sağanak yağışa teslim olacak

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Yağışların Çarşamba günü içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

YAĞIŞLI HAVA İLE BİRLİKTE ŞİMŞEK VE YILDIRIM AKTİVİTESİNİN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin olmasının beklendiği açıklamada, "Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını öneriliyor" ifadelerine yer verildi.

"3 GÜN SÜRECEK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 gün sürecek yağmurla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir" denildi.

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