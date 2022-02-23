Uydu görüntüleri yayınlandı: Ukrayna sınırına yığınak arttı

Yayımlanan uydu görüntüleri, Ukrayna sınırına yeni askeri teçhizat konuşlandırıldığını gösteriyor.

ABD'li uzay teknoloji şirketi Maxar, Rusya-Ukrayna ve Belarus-Ukrayna sınırına yeni askeri birlik ve teçhizatların konuşlandırıldığını gösteren birkaç uydu görüntüsü yayımladı.

Rusya ve Belarus, son günlerde Belarus topraklarında büyük tatbikatlar düzenliyor.

Görüntülere iki ülke de yorum yapmadı.

Maxar'ın aktardığına göre, bu görüntü Belarus'un güneyinde Mazyr yakınlarındaki bir havaalanına yerleştirilmiş araçları gösteriyor.

Maxar'ın aktardığına göre, Rusya'nın batısındaki Klintsy'de bazı ağır teçhizat taşıyıcıları görülüyor.

Maxar burada da, Rusya'nın batısındaki Pochep'te arazi temizliği yapıldığı ve yeni konuşlandırmaların görüldüğünü söylüyor.