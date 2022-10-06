  • BIST 3.518,36
  • Altın 1029.458
  • Dolar 18.5756
  • Euro 18.4474
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Uygun fiyatlı arpa ve mısır satışları tekrar başlıyor

Bakan Nebati, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlanacağını duyurdu. Gıda Komitesi tarladan sofraya tüm aşamaları analiz edecek.
Uygun fiyatlı arpa ve mısır satışları tekrar başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişci, Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" ifadelerinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Komite) Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin NEBATİ'nin ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim ŞENEL ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU'nun katılımıyla toplanmıştır.

Toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlardaki gelinen aşama değerlendirilmiş ve yapılan çalışmalar hakkında Komite bilgilendirilmiştir. Ayrıca, çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edilmiştir. Üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletilmiştir.

Buna göre, Gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri de dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecektir. Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Ayrıca, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamuda çalışanlar dikkat: Yemek ücretlerine yüzde 223 zam yapıldı05 Ekim 2022 Çarşamba 14:30
  • Kamudaki 50 bin geçici işçinin gözü kadro müjdesinde05 Ekim 2022 Çarşamba 11:53
  • Konut fiyat artışında yüzde 184,9 ile birinci oldu05 Ekim 2022 Çarşamba 10:49
  • Benzin ve motorine zam geldi05 Ekim 2022 Çarşamba 08:55
  • Fındık 136,1 milyon dolar gelir getirdi05 Ekim 2022 Çarşamba 00:02
  • Resmen onaylandı! iPhone dahil tüm akıllı telefonlar yalnızca USB Type-C ile şarj olacak04 Ekim 2022 Salı 15:05
  • "Kullanılmış su tasarrufu"nda yıllık 5,7 milyar metreküplük hedef04 Ekim 2022 Salı 12:57
  • TOKİ dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı04 Ekim 2022 Salı 12:18
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması04 Ekim 2022 Salı 11:07
  • Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı: 22,6 milyar dolar oldu04 Ekim 2022 Salı 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti