  • BIST 3.358,37
  • Altın 1007.155
  • Dolar 18.2218
  • Euro 18.1615
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Okullarda uyum programının uygulanmaya başlandığı mesai gününün ilk akşamında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen uyum eğitimi programı kapsamında anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin eğitime başlamasıyla özel araçların yanı sıra servisler de trafiğe katılırken kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ile Uzunçayır-Bostancı mevkileri arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ataşehir mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametlerinde yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk dikkati çekiyor.

Aynı zamanda Beşiktaş'tan Karaköy'e gidişte araç yoğunluğu görülüyor.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre saat 19.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Varank, görme engelliler için kitap seslendirdi05 Eylül 2022 Pazartesi 16:54
  • Ankara'da "çakarlı araç" denetimi yapıldı05 Eylül 2022 Pazartesi 14:22
  • Mehmet Ali Erbil: Eşcinsellik sapkınlıktır05 Eylül 2022 Pazartesi 12:47
  • 10 yaşındaki çocuktan örnek hareket05 Eylül 2022 Pazartesi 12:31
  • 'Al yazmalım' adını verdiği kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden saklıyor05 Eylül 2022 Pazartesi 09:56
  • Beğendik Botan Köprüsü'nden 1,5 milyon araç geçti05 Eylül 2022 Pazartesi 09:52
  • Ayvalık'ta agave bitkisi ilk ve son kez çiçek açtı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:51
  • Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:50
  • Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar tamamlandı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:48
  • Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti