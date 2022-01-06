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Uyumak için girdiği bodrumda cesedi bulundu

ANTALYA'da, üzerinden kimlik çıkmayan ve 'Asker İbrahim' olarak tanınan 35- 40 yaşlarındaki kişi, uyumak için girdiği bodrumda ölü bulundu.
Uyumak için girdiği bodrumda cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın bodrumunda meydana geldi. Mahallede 'Asker İbrahim' lakabıyla tanınan kişi, apartmanın bodrumuna girdi. Onu gören mahalleliye 'Uyumaya gidiyorum' diyen kişiye bir süre sonra bakmaya giden mahalleli, hareketsiz halde buldu.

Uyandırılmak istenen kişiden tepki alamayan mahalleli sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri, 35- 40 yaşlarında, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sokakta yaşadığı belirtilen kişinin, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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