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Uyuşturucu operasyonunda 1 Astsubay yaralandı

İzmir’in Bayındır ilçesinde, jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin ateş açması sonucu 1 Astsubay yaralandı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle yaralandığı öğrenilen Astsubay’ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Uyuşturucu operasyonunda 1 Astsubay yaralandı

Bayındır ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi’nde, kırsal alanda uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İlçe jandarmada görevli ekipler, söz konusu kırsal alana gece saatlerinde baskın düzenledi.

Operasyon sırasında bir şüpheli av tüfeği ile jandarma ekiplerine ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar Astsubay E.B.’ye isabet etti. Olayda yaralanan E.B., önce Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada tedavi gören E.B.‘nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, olaya karıştığı iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

DHA

 

 

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