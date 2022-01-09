Uyuşturucu tacirleri 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı

BURSA'da yuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheli, önlem alan polisin 'dur' ihtarına uymadı. Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı.