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Uyuşturucu tacirleri 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı

BURSA'da yuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheli, önlem alan polisin 'dur' ihtarına uymadı. Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Uyuşturucu tacirleri 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı

İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Plaka Takip Sistemi’nden (PTS) şüphelinin İnegöl istikametine geçiş yaptığını belirleyen ekipler, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kiralık olduğu belirlenen 16 ADL 176 plakalı aracın ilçeye giriş yaptığını tespit etti. Aracı takibe alan polis, sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

5 KİLOMETRELİK KOVALAMACA KAMERADA

Polis ekipleri 5 kilometre süren takibin ardından otomobilin önünü keserek durdurdu. Durdurulan araçtan yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli Serkan Yalçın (41), yakalanarak etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada aracın bagajında poşetler içerisinde 5 kilogram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 500 bin TL dolayında olduğu öğrenilirken, nefes kesen operasyon havadan saniye saniye görüntülendi. 

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